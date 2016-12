MGM 06:10 bis 07:50 Melodram Criss Cross - Überleben in Key West USA 1992 Nach dem Roman von Scott Sommer Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Amerika, 1969: Chris (David Arnott) ist zwölf und lebt mit seiner Mutter Tracy (Goldie Hawn), die als Stripperin arbeitet, in Key West. Der Vater hat seine Familie verlassen, um ins Kloster zu gehen. Eines Tages findet Chris heraus, dass er unwissentlich als Drogenkurier benutzt wird. Um der Mutter die entwürdigenden Auftritte zu ersparen, zweigt er etwas "Stoff" ab, um selbst ins Geschäft einzusteigen. - Sensibel inszeniertes Porträt einer aus den Fugen geratenen Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Goldie Hawn (Tracy Cross) Arliss Howard (Joe) James Gammon (Emmett) Keith Carradine (John Cross) David Arnott (Chris Cross) Steve Buscemi (Louis) J.C. Quinn (Jetty) Originaltitel: CrissCross Regie: Chris Menges Drehbuch: Scott Sommer Kamera: Ivan Strasburg Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 12

