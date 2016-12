Sky Krimi 04:00 bis 04:50 Krimiserie SOKO Köln Folge: 235 Ihr letzter Wille D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine schwer verletzte Frau torkelt über einen Parkplatz, bricht zusammen und stirbt. Eine Kopf- und Schussverletzung ist die Todesursache. In dem Auto der Unternehmerin findet die SOKO eine Packung Patronen. Was wollte Simone Krosinski damit? In der Agentur für Sportmarketing, die das Opfer leitete, stoßen die Ermittler auf eine Vielzahl von Tatverdächtigen. Auch ein Internetportal für Lebensversicherungen, das Simone oft besuchte, könnte eine heiße Spur sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Anne Schäfer (Sophia Mückeberg) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Anna Schäfer (Katja Fehling) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Arne Laser Kamera: Oliver-Maximilian Kraus Musik: Oliver Lutz

