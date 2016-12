Sky Krimi 02:15 bis 03:15 Krimiserie Der Alte Bei Einbruch Mord D 2008 Stereo 16:9 Merken Rechtsanwalt Guido Bischoff wird tot in seiner Wohnung gefunden. Einige kostbare Wertgegenstände sind verschwunden. Kommissar Herzog und sein Team stoßen bei ihren Ermittlungen auf die attraktive Jenny Wagner. Sie soll am Abend zuvor mit dem Juristen eine Bar verlassen haben. - Gaststar: Cosma Shiva Hagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Kreye (Hauptkommissar Rolf Herzog) Michael Ande (Gerd Heymann) Pierre Sanoussi-Bliss (Axel Richter) Markus Böttcher (Werner Riedmann) Ulf J. Söhmisch (Polizeiarzt) Cosma Shiva Hagen (Jenny Hauser) Nikolaus Benda (Kai Wagner) Originaltitel: Der Alte Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Hartmut Griesmayr, Ute Geber Kamera: Rolf Greim Musik: Eberhard Schoener