Sky Krimi 21:55 bis 22:45 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 149 Zu Tode betrübt D 2009 Stereo 16:9 Merken Melanie Rotholzer wird tot am Rand ihres Swimmingpools gefunden, ein leeres Schlafmittelpäckchen deutet auf einen Selbstmord hin. Pathologin Dr. Kern ahnt, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, denn die Tote weist Kampfspuren an den Handgelenken auf. Die beiden Polizisten Hofer und Hansen rätseln, ob die Ermordung mit Melanies Millionengewinn im Lotto in Verbindung steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Sabine Mayr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12