Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Köln Folge: 234 Der Fluch der Libelle D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Überreste des seit sechs Jahren vermissten Tobias Emmert werden in einem See entdeckt. Emmert war Referatsleiter für Artenschutz im Umweltministerium. In seiner Tasche entdeckt Dr. Kraft die Reste einer Libelle. Deren Rekonstruktion entpuppt sich als Sensation, weil es sich um eine seit 1959 ausgestorbenen Aart handelt. Dort, wo Emmert das Tier gefunden hat, steht heute ein Büropark. Der aber hätte nach der Artenschutzverordnung nie gebaut werden dürfen, wenn der Libellenfund bekannt geworden wäre. Die Ermittler vermuten darin das Motiv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sissy Höfferer (Karin Reuter) Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Anne Schäfer (Sophia Mückeberg) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Franziska Petri (Hiltrud Emmert) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Ralf Löhnhardt, Renate Martin Kamera: Oliver-Maximilian Kraus Musik: Stephen Keusch