Sky Krimi 10:45 bis 11:35 Krimiserie Kripo Holstein - Mord und Meer Folge: 13 Süßer Tod D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei der Polizei steht das Telefon nicht mehr still. Eine Brückensperrung führt zu Verkehrsbehinderungen und Bäcker Jonas Eiderstedt wird erpresst. Die Forderung: 100 000 Euro sonst werde die Ware der Großbäckerei vergiftet. Mit seiner aggressiven Expansionsstrategie hat sich der Bäcker bei den kleinen Betrieben im Umland offenbar viele Feinde gemacht. Kripo-Chefin Nele Wittkamp ordnet eine große Aktion an. Sämtliche Backwaren von Eiderstedt müssen überprüft werden, ebenso wie das Umfeld des Betriebes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mareile Moeller (Nele Wittkamp) Björn Bugri (Hannes Schulte) Christoph Hagen Dittmann (Jost Reedmacher) Katharina Küpper (Catrin Christiansen) Daniel Roesner (Lars Tennhagen) Ina Holst (Heidi Lürsen) Patrick Bach (Jonas Eiderstedt) Originaltitel: Kripo Holstein - Mord und Meer Regie: Daniel Drechsel-Grau Drehbuch: Jan von der Bank und Susanne Lütje Kamera: Andreas Heine Musik: Anselm Kreuzer Altersempfehlung: ab 6