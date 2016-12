Classica 02:35 bis 03:15 Musik Chopin, Klaviersonate h-Moll op. 58 D 1987 Stereo 16:9 Merken Ivo Pogorelich, geboren 1958 in Belgrad, studierte Klavier am Moskauer Konservatorium. 1980 begann seine brillante internationale Karriere. Seine zuweilen umstrittenen, aber immer außergewöhnlichen Interpretationen künden von einem äußerst originellen Kopf. Diese Aufnahme der Klaviersonate op. 58 von Frédéric Chopin entstand 1987 im Castello Reale in Racconigi bei Turin, einer Residenz der italienischen Königsfamilie. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Ivo Pogorelich Originaltitel: Chopin, Klaviersonate h-Moll op. 58 Kamera: Klaus König Musik: Frédéric Chopin