Sky Sport 1 00:30 bis 02:30 Fußball Fußball: UEFA Champions League Real Madrid - Borussia Dortmund, Gruppenphase 6. Spieltag, Mittwoch Stereo 16:9 HDTV Merken Voll auf die zwölf! Beim 8:4 gegen Legia Warschau fackelte Borussia Dortmund ein Offensiv-Feuerwerk ab, machte im Gegenzug aber auch eklatante Fehler in der Defensive. "Wir müssen ein anderes Verhalten in der Verteidigung an den Tag legen", fordert Torhüter Roman Weidenfeller. Das torreichste Spiel der Königsklasse bezeichnete Sportdirektor Michael Zorc als "Jahrmarkt-Spiel. Wer will noch mal, wer hat noch nicht?" Im Mittelpunkt der Dortmunder Rekordnacht: Marco Reus. Mit zwei Treffern und zwei Vorlagen meldete er sich nach monatelanger Verletzungspause eindrucksvoll zurück. Gegen das "weiße Ballett" von Real Madrid reicht den Borussen ein Punkt zum Gruppensieg. Kommentar: Wo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League