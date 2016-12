Sky 1 23:15 bis 00:05 Serien The Tunnel Die ersten Schritte GB, F 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Ermittler stoßen dank eines Hinweises des Vaters auf die Identität einer Entführerin von Madame Fournier. Rosa soll einer anarchistischen Gruppe angehören, Ehemann Fournier war Student bei ihm. DCI Karl Roebuck (Stephen Dillane) folgt Rosas Bewegungen und findet die Leiche der ermordeten Französin. Der Fundort befindet sich auf dem Land einer Firma aus Singapur. Commander Elise Wassermann (Clémence Poésy) spürt die flüchtige Rosa in Calais auf. Es kommt zu einer Schießerei. - Britisch-französische Crime-Serie mit spannendem, unvorhersehbarem Plot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Clémence Poésy (Elise Wassermann) William Ash (Boleslaw "BB" Borowski) Mish Boyko (Stefan Czyrko) Angel Coulby (Laura Roebuck) Teresa Churcher (Gloria) Johan Heldenbergh (Robert Fournier) Originaltitel: The Tunnel Regie: Gilles Bannier Drehbuch: Ben Richards Altersempfehlung: ab 12