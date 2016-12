Sky 1 20:15 bis 21:10 Serien Victoria An Ordinary Woman GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Victoria (Jenna Coleman) wird von ihrem Verlobten Albert (Tom Hughes) gebeten, vor der Hochzeit einen Titel und regelmäßige Einkünfte für ihn im Parlament durchzusetzen. Er fürchtet sich vor einer Zukunft mit der mächtigsten Frau der Welt an seiner Seite, aber ohne finanzielle Unabhängigkeit. Misstrauisch argwöhnt sie, dass er das Geld für eine Mätresse ausgeben will. Der Hochzeitstermin rückt derweil immer näher. - Opulente Historienserie über die frühen Herrschaftsjahre der legendären englischen Königin Victoria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Coleman (Victoria) Rufus Sewell (lord Melbourne) Catherine H. Flemming (hertogin van Kent) Daniela Holtz (barones Louise Lehzen) Adrian Schiller (Penge) Ferdinand Kingsley (Charles Francatelli) Tom Hughes (prins Albert) Originaltitel: Victoria