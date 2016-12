Sky 1 11:20 bis 12:10 Dokumentation Dogs Might Fly Folge 3 GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf geht's zur ersten richtig großen Challenge für die Vierbeiner: wie es sich für Showstars gehört, wird ein Film gedreht. Die drei Experten müssen anschließend wieder eine Entscheidung treffen. Wer zeigt das größte Einfühlungsvermögen, Tess, Alfie, Chili oder gar einer der anderen Streuner? Zur Belohnung verspricht ein Cricket-Match mit den Nachbarn Spaß, Spannung und neue Herausforderungen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mark Vette (Animal Behaviour Expert & Head Trainer) Charlotte Wilde (Consultant Trainer) Victoria Stilwell (Dog Behaviour Expert) Adam Miklosi (Professor of Animal Behaviour) Tim Wass Mbe (Animal Welfare Director) Originaltitel: Dogs Might Fly Regie: Jon Richards Kamera: Piers Leigh