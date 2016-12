Sky 1 06:50 bis 07:45 Comedyserie Doc Martin Das Waldabenteuer GB 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Nur noch zwei Wochen sind es, bis Polizist Mark die hübsche Julie Mitchell heiraten will und er hat noch immer keinen Trauzeugen. Doc Martin jedenfalls lehnt Marks Bitte diesbezüglich rundweg ab. Stattdessen lässt sich Al Large überreden, die Aufgabe zu übernehmen. Allerdings ohne zu ahnen, wie Mark sich seinen Junggesellenabschied vorstellt: Er will eine Nacht im Freien campieren und unter den Sternen schlafen. Eine Idee, für die sich die Männer von Portwenn, inklusive des Docs, überhaupt nicht erwärmen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Stewart Wright (PC Mark Mylow) Ian McNeice (Bert Large) Joe Absolom (Al Large) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) Angeline Ball (Julie) Originaltitel: Doc Martin Regie: Minkie Spiro Drehbuch: Jack Lothian Kamera: Chris Howard Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 344 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 104 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 104 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 104 Min.