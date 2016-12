RTL Crime 13:25 bis 14:10 Serien Dig Emmas Tagebuch USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 4: Connellys Jagd auf Khalid endet in einer Sackgasse. Gemeinsam mit Cullen geht er einigen Hinweisen nach, die sie in Emmas Tagebuch gefunden haben. Debbie verhilft Josh zu einem ungenehmigten Freigang. Avram setzt währenddessen seinen Trip nach Jerusalem fort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Peter Connelly) Anne Heche (Lynn Monahan) Ori Pfeffer (Detective Golan Cohen) Alison Sudol (Emma Wilson) Omar Metwally (Yussef Khalid) Regina Taylor (Ambassador Ruth Ridell) David Costabile (Tad Billingham) Originaltitel: Dig Regie: Gideon Raff Drehbuch: Tim Kring, Gideon Raff Musik: Mateo Messina Altersempfehlung: ab 12