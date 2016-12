RTL Crime 06:30 bis 07:15 Krimiserie The Blacklist Susan Hargrave (Nr. 18) USA 2016 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 21: Red und das FBI haben herausgefunden, für wen Solomon gearbeitet hat. Es handelt sich um die Besitzer des Geheimdienstes Halcyon, die für ihre Klienten die dunkelsten Aufträge erfüllen. Um den Namen des Kunden zu bekommen, der Halcyon beauftragt hat, ist Red kein Risiko zu hoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) Originaltitel: The Blacklist Regie: Andrew McCarthy Drehbuch: Vincent Angell, Daniel Cerone, Brian Studler Kamera: Michael Caracciolo Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 343 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 103 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 103 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 103 Min.