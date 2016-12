Sky Bundesliga 22:15 bis 00:10 Fußball Fußball: Bundesliga Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, 12. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der Druck auf Borussia Dortmund vor dem Duell mit den Bayern war groß. Eine Niederlage hätte das Ende aller Titelträume bedeutet. Nach dem 1:0-Sieg "sieht alles doch schon wieder freundlicher aus", findet André Schürrle. Trotzdem bleibt der BVB in der Verfolgerrolle, belegt mit 21 Zählern Rang drei, drei Punkte hinter den Münchnern und sechs hinter Leipzig. Der Druck bleibt also bestehen, weiß Schürrle: "Wir müssen bis zur Winterpause noch extrem viele Punkte holen." In Frankfurt müssen sie allerdings mit viel Gegenwehr rechnen. "Jeder Punkt ist hart erarbeitet", lautet das Motto von SGE-Coach Niko Kovac. Moderation: Esther Sedlaczek, Experte: Freddie Röckenhaus, Kommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Esther Sedlaczek Gäste: Gäste: Freddie Röckenhaus