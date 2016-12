Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia Dortmund - SV Darmstadt 98, 3. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "So ist eben der Fußball. Das Glück gehört dazu." Norbert Meiers Spielmotto zum Darmstädter 1:0-Erfolg im Hessen-Derby gegen Frankfurt hätte auch zum Dortmunder Auftritt in Leipzig gepasst. Während der "Lilien"-Coach sich jedoch über ein unverhofftes Glück und einen kuriosen Siegtreffer in der 90. Minute freuen konnte, kassierte der BVB in der 89. Minute den entscheidenden Gegentreffer. Auf fehlendes Glück allein wollte Thomas Tuchel die 0:1-Niederlage beim Aufsteiger jedoch nicht schieben. "Wir hatten genug Chancen, doch uns hat definitiv die Präzision im Abschluss gefehlt", erklärte der BVB-Coach. Gegen Darmstadt müssen es die Schwarz-Gelben definitiv besser machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 234 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:15

Seit 87 Min. Tatsächlich... Liebe

Liebesfilm

VOX 08:05 bis 10:50

Seit 79 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 54 Min.