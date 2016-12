Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05, 1. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Borussia Dortmund steht vor einem Umbruch. Ohne die Führungsspieler Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Henrikh Mkhitaryan, die den Verein verlassen haben, startet der BVB in die Saison. "Wenn so talentierte Spieler und gleichzeitig so wichtige Persönlichkeiten wechseln, dann entsteht zwangsläufig ein Vakuum", weiß Thomas Tuchel. Um den Weggang der drei Stars zu kompensieren, müsse das Team schnell neu zusammenfinden, fordert der Trainer, der den Verlust der drei Stars nicht als Alibi gelten lassen will: "Unsere Ansprüche sind sehr hoch." Die Partie gegen Mainz wird zeigen, ob das neue Team bereits funktioniert. Moderation: Jessica Kastrop, Experte: Stefan Kuntz, Kommentar: Kai Dittmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop Gäste: Gäste: Stefan Kuntz

