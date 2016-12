Sky Nostalgie 23:35 bis 01:35 Drama Des Teufels General D 1955 SW 20 40 60 80 100 Merken Deutschland, Dezember 1941: Hitlers Armee hat die Welt in einen fürchterlichen Krieg gestürzt. Die Führung der gefürchteten SS, die alles versucht, um die Macht im Land zu übernehmen, sucht aus strategischen Gründen die Nähe des berühmten Fliegergenerals Harras. Doch der passionierte Pilot ist nicht nur ein weltgewandter, eleganter Charmeur, sondern auch ein unverbesserlicher Spötter, der außer seiner Fliegerei nichts ernst zu nehmen scheint am wenigsten die braunen Machthaber im Land. So kommt es, dass er den SS-Gruppenführer Schmidt-Lausitz, der Harras für seine Ziele gewinnen will, voller Verachtung abblitzen lässt. In der gleichen Nacht rät ihm sein Freund Oderbruch zur Flucht, doch Harras schlägt die Warnungen in den Wind. Bei seiner Heimkehr wird Harras von der Gestapo festgenommen. In ihren Folterkellern soll er gefügig gemacht werden. Zugleich will die SS an dem widerspenstigen General ein Exempel statuieren: Künftig soll es niemand mehr wagen, sich den Forderungen der Mördertruppe zu widersetzen. Als Harras nach 14 Tagen freigelassen wird, ist er ein anderer Mann. Er weiß nun, dass er durch seine heldenhafte Zeit bei der deutschen Armee einen fatalen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat einen Pakt, den es nun zu brechen gilt. Daher schützt er seinen Kameraden Oderbruch, der einen tödlichen Konstruktionsfehler an den deutschen Armee-Flugzeugen verschweigt, damit Hitlers Regime den Krieg verliert. Als Schmidt-Lausitz Harras zwingt, ein Rücktrittsgesuch zu unterschreiben, eskaliert die Situation - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Curd Jürgens (General Harras) Marianne Koch (Dorothea "Diddo" Geiss) Viktor de Kowa (SS-Gruppenführer Schmidt-Lausitz) Karl John (Oberstingenieur Oderbruch) Eva-Ingeborg Scholz (Waltraud Mohrungen) Harry Meyen (Leutnant Hartmann) Bum Krüger (Hauptmann Lüttjohann) Originaltitel: Des Teufels General Regie: Helmut Käutner Drehbuch: Helmut Käutner , George Hurdalek, Gyula Trebitsch Kamera: Albert Benitz Musik: Archivmaterial Altersempfehlung: ab 12