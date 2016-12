KI.KA 19:00 bis 19:25 Trickserie Yakari Die Gefangenen der Insel / Der Feuerwall F 2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Gefangenen der Insel: Seit Tagen regnet es in Strömen, und Regenbogen wird vermisst. Ihre Eltern machen sich große Sorgen. Yakari wird losgeschickt, sie zu finden. Mit Kleiner Donner reitet er durch das Unwetter und findet seine Freundin in einer Höhle. Gemeinsam warten sie das Ende des Gewitters ab. Doch als sie wieder hervorkommen, wartet eine böse Überraschung auf sie. Die Regenfluten haben sie eingeschlossen, sodass sie sich nun auf einer Insel befinden. Bei einem Rundgang treffen sie auf einen Elch und sein verletztes Jungtier. Da erhält Yakari eine Warnung: Ein hinterhältiger Vielfraß treibt sich auf der Insel herum und hat es auf das Jungtier abgesehen. Werden unsere Freunde es schaffen, das hilflose Elchkind vor dem gemeinen Vielfraß zu schützen und wieder zu ihrem Stamm zurückzukehren? Der Feuerwall: Die Pferdeherde der Sioux ist gestohlen worden. Die Männer des Stammes machen sich sofort auf die Suche nach den Dieben. Yakari zieht alleine los, um seinem Stamm zu helfen. Er macht die Bekanntschaft eines verletzten Luchses, der ihn in die Geheimnisse des schwarzen Wassers einweiht: Das schwarze Wasser besitzt heilende Kräfte, mit denen man Verletzungen behandeln kann, doch es besitzt auch andere Kräfte und kann große Zerstörung anrichten. Die Sioux haben das Versteck der Pferdediebe aufgespürt. In der Nacht holen sie sich ihre Pferde zurück und reiten davon. Doch die Pferdediebe sind aufgeweckt worden und nehmen ihrerseits die Verfolgung auf. Sie sind schon bedrohlich nahe, da hat Yakaris Vater, Kühner Blick, die Idee, die Kräfte des schwarzen Wassers zu nutzen, um sich der Diebe ein für allemal zu entledigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yakari Regie: Xavier Giacometti Drehbuch: M.-Luz Drouet, C. Le Roux, S. Melchior-Durand, E. Rondeaux, M. Coulon, M. Mamoud