KI.KA 16:25 bis 17:35 Trickfilm Der kleine Ritter Trenk Auf Lanzenkampf komm raus! D 2011 Nach dem Kinderbuch von Kirsten Boie Stereo 16:9 HDTV Wie viele andere Bauern im Land hat Haug Tausendschlag unter der Herrschaft des grausamen Ritters Wertolt zu leiden. Als der Bauernsohn Trenk die zahllosen Übeltaten nicht mehr ertragen kann, verlässt er heimlich über Nacht sein Zuhause. Nur sein Ferkelchen nimmt er mit. Trenk beschließt, in die Stadt zu ziehen, um dort Freiheit für sich und seine Familie zu erlangen. Diese erhält er aber nur, sollte es ihm gelingen, ein Jahr lang unerkannt zu bleiben und nicht von Wertolts Häschern gefasst zu werden. Schon bald begegnet Trenk dem Ritter Dietz von Durgelstein, dessen ängstlicher Sohn Zink eine Ritterausbildung beim Ritter Hans von Hohenlob absolvieren soll. Es wird vereinbart, dass Trenk in die Rolle von Zink schlüpfen und an seiner Stelle als Page anfangen darf. Für Trenk beginnt eine aufregende Zeit - endlich Ritter werden! Eines Tages fordert Ritter Wertolt seinen Gegner Ritter Hans zum Kampf im Turnier auf. Doch als Hans verhindert ist, wird Trenk an seiner statt antreten ... Originaltitel: Der kleine Ritter Trenk: Auf Lanzenkampf komm raus! Regie: Eckart Fingberg Drehbuch: Jens Maria Merz, Stefanie Schütz, Ishel U. Eicher, John Chambers, Eckart Fingberg Musik: Sebastian Horn, Leonhard Schwarz