Lassie Schatten der Vergangenheit / Der große Preis (1+2) IRL, F, D 2010-2015

Schatten der Vergangenheit: Die Kinder entdecken, dass Bauunternehmer in einem traumhaft schönen Tal ein Hotel bauen wollen. Mit einfallsreichen Ideen, versuchen Zoé, Harvey und Lassie dieses Vorhaben zu verhindern. Doch erst als sich herausstellt, dass in der Hütte, die sie im Tal gefunden haben, Zoés Vater Graham aufgewachsen ist, wendet sich das Blatt. Warum nur hat der Vater nie etwas davon erzählt? Und was hat es mit dem Grab hinter der Hütte auf sich? 

Der große Preis: Im Grand Mountain Nationalpark findet zum 30. Mal der Wettbewerb "Die Wildnis ruft" statt. Dem Sieger winken 10.000 $ Preisgeld. Zoé und Harvey wollen gewinnen und den Preis spenden. Doch eine ihrer gegnerischen Mannschaften arbeitet mit unlauteren Mitteln. Sie entführen kurzerhand Lassie, um Harvey und Zoé, die sich natürlich sofort auf die Suche nach ihr begeben, vom Start fernzuhalten. Die Betrüger haben sich jedoch in Lassies getäuscht. Der große Preis: Endlich fällt der Startschuss für den großen Wettkampf. Doch bald schon merken Zoé und Harvey, dass ein Team mit unfairen Mitteln versucht, alle anderen aus dem Spiel zu drängen. Kompasse wurden manipuliert, Paddel angesägt und Steinschläge provoziert. Aber Zoé und Harvey lassen sich nicht abschütteln. Werden sie mit Lassies Hilfe als Erste durchs Ziel kommen? Und werden sie das Preisgeld für Kims Puma-Station gewinnen können? 

Originaltitel: Lassie and Friends 
Regie: Jean-Christophe Roger 
Drehbuch: Jill Brett, Natalie Altmann, Valerié Baranski