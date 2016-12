KI.KA 11:10 bis 12:05 Trickserie Die Tigerentenbande Die Speise der Götter / Hannes der Superheld / Der größte Schatz der Welt und dem Mond dazu / Der Ge D, E, PL 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Speise der Götter: Helle Aufregung auf dem Schrottplatz. Die Kuhfladen-Alarmdusche gegen eindringende Bösewichte geht los. Und schon beginnt für die Tigerentenbande eines ihrer Abenteuer. Schischi ist aus dem Häuschen. Es gibt einen Kochwettbewerb in Oberfimmel! Ein Rezept mit dem seltenen "Vanille-Trüffling" soll ihr zum Sieg verhelfen. Doch der Pilz ist dem ungenießbaren "Schlotterspeiling" zum Verwechseln ähnlich? Hannes der Superheld: Helle Aufregung auf dem Schrottplatz. Die Kuhfladen-Alarmdusche gegen eindringende Bösewichte geht los. Und schon beginnt für die Tigerentenbande eines ihrer Abenteuer. Die Angst vor dem weißen Blatt. Hannes hat im Kunstunterricht mal wieder keine Idee, was er malen soll. Ob Laikas neue Erfindung helfen kann, seine Angst zu besiegen? Sie arbeitet an einem "Schrumpfstrahler" - Der größte Schatz der Welt und dem Mond dazu: Helle Aufregung auf dem Schrottplatz. Die Kuhfladen-Alarmdusche gegen eindringende Bösewichte geht los. Und schon beginnt für die Tigerentenbande eines ihrer Abenteuer. Ein Unbekannter hat auf dem Schrottplatz eine Flaschenpost mit einer Schatzkarte hinterlassen. Begeistert begibt sich die Bande auf die Suche. Doch irgendetwas stimmt nicht. Vom Schatz eines Häuptlings "Listige Schlange" hat Hannes noch nie etwas gehört? Der Geräuschedieb: Helle Aufregung auf dem Schrottplatz. Die Kuhfladen-Alarmdusche gegen eindringende Bösewichte geht los. Und schon beginnt für die Tigerentenbande eines ihrer Abenteuer. Ganz Oberfimmel steht Kopf. Ein geheimnisvoller Händler namens Pinkus verkauft Geräusche in Schachteln. Auch die Tigerentenbande ist begeistert. Doch dann merkt Hannes, dass es in Oberfimmel plötzlich merkwürdig still geworden ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Tigerentenbande Regie: Roberto Chamorro Moriana, Pedro J. Molina Caudet, Grzegorz Handzlik Drehbuch: Jan Strathmann, Alexandra Mauritz, Anke Klemm Musik: Reinhold Hoffmann, Wolfgang Gleixner