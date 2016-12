KI.KA 07:05 bis 07:24 Trickserie Tobys Traumtoller Zirkus Blechgeflöte / Thors Schwäche GB 2012-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Blechgeflöte: Eigentlich ist Jango ein Ein-Mann-Orchester. Nur bei seinem neuen Lied will das nicht so recht klappen. Toby würde ihn gerne auf der Flöte begleiten. Zuerst muss er allerdings fleißig üben - eine Geduldprobe für die Ohren der Zirkustruppe. Plötzlich quietscht, trötet und pfeift es im ganzen Zirkus. Thors Schwäche: Aus Versehen zerbricht Thor einen von Claras Tellern und Lings Lieblingsvase. Der Versuch, es wieder gut zu machen, geht auch schief. Thor ist traurig: Immer macht er etwas kaputt. Er ist einfach zu stark. Da hat der Zirkuslastwagen eine Panne. Nun ist Thors Kraft gefragt. Schafft er es, den Lastwagen rechtzeitig zurückzuziehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Toby's Travelling Circus Regie: Andy Burns, Barry Purves Drehbuch: Rachel Murrell, David Bonner, Helena Smee, Jeremy Crane, Oliver Ellis, Wayne Jackman Musik: Paul K. Joyce

