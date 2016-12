History 01:20 bis 02:05 Dokumentation Superbauten Säulen für die Ewigkeit D 2012 Stereo 16:9 Merken Seit die Menschen Häuser bauen, errichten sie auch Gotteshäuser. Allein in Deutschland gibt es rund 45 000 Kirchen, das sind in etwa so viele, wie es Schulen gibt. Ein wahrer Kirchensuperbau steht in Ulm: Der Turm des Ulmer Münster misst stolze 161,53 Meter. Die größte und wichtigste Kirche der Welt ist der Petersdom in Rom. An seinem Bau hatte der menschenscheue, ständig schlecht gelaunte Künstler Michelangelo Buonarroti einen bedeutenden Anteil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Koch Originaltitel: Superbauten Altersempfehlung: ab 12