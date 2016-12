History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Königliche Dynastien Die Hohenzollern D 2014 Stereo 16:9 Merken Er könnte heute Kaiser sein: Georg Friedrich Prinz von Preussen. Zu seiner Hochzeit mit Sophie Prinzessin von Isenburg im August 2011 kamen Blaublüter und VIPs aus ganz Europa, das Fernsehen berichtete live. Sonst lebt der jugendliche Chef des ehemals regierenden Königshauses Preussen eher zurückgezogen. Ohne Thron, doch dem Erbe Preussens verpflichtet, kümmert sich Prinz Georg um die verbliebenen Reste des Familienbesitzes und hält die immer noch grosse Verwandtschaft zusammen. Die Dokumentation spannt den Bogen von den Anfängen der Dynastie im Schwäbischen bis in die Gegenwart. Über 900 Jahre lang haben preussische Herrscher deutsche Geschichte mitbestimmt. Es ist eine Geschichte von militärversessenen Regenten und kunstsinnigen Schöngeistern, von Machtwillen und persönlichem Scheitern, von Aufbau und Zerstörung. Die Nachfahren des letzten Kaisers, Georg Friedrich Prinz von Preussen, Friedrich Wilhelm Prinz von Preussen und Christa Prinzessin von Preussen sowie weitere Mitglieder des ehemaligen Königshauses sprechen offen über das Schicksal ihrer Ahnen. Der renommierte Preussenkenner Christopher Clark, Autor des Bestsellers "Die Schlafwandler", analysiert die Herrscher der Hohenzollern in ihrer Widersprüchlichkeit, ihren Idealen und Schwächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Königliche Dynastien Altersempfehlung: ab 12