ARTE 23:05 bis 00:40 Dokumentation Wild Women - Gentle Beasts CH, F, D, KAT, RUS 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dompteurinnen brillieren im Rampenlicht mit Raubtiernummern und kämpfen hinter den Kulissen um ihre Existenz: Namayca, Carmen, Nadezhda, Aliya und Anosa sind fünf charismatische Tierbändigerinnen aus vier verschiedenen Ländern. Sie arbeiten im Zirkus und dressieren Tiger, Löwen und Bären. Zwischen Schuften und Lächeln enthüllen die Artistinnen ihre Leidenschaft für ihre "wilden" Tiere und den außergewöhnlichen Beruf. Als Domina und Schmusekatze spielen sie in der Manege mit dem Kontrast zwischen schwacher Frau und wilder Bestie. Dabei überwinden sie stets ihre eigenen Grenzen und begeben sich in Todesgefahr: eine gefährliche Show voller Hingabe, absoluter Präsenz und körperlicher Perfektion. Die hautnahe Beziehung zu ihren Tieren ist sinnlich und ungemein strapaziös. Die Regisseurin Anka Schmid ("Mit dem Bauch durch die Wand") durchleuchtet die harsche Realität hinter den funkelnden Bildern und ermöglicht eine respektvolle Sicht auf das exotische Leben der Artistinnen. In intimen Begegnungen erzählen die Frauen von ihren Wünschen und Sehnsüchten von ihrem Leben zwischen Freiheit und größter Abhängigkeit, zwischen Bewunderung und Ausgrenzung. Stets im Konflikt zwischen weiblicher Sanftmut und gebieterischer Härte kämpfen die Artistinnen um ihr Dasein als Frau und Dompteurin ein Beruf, der in naher Zukunft nicht mehr praktiziert werden darf. Ein Dokumentarfilm von unbändiger Kraft, der das Bild der Schönen und des Biests auf die Probe stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Women - Gentle Beasts Regie: Anka Schmid Drehbuch: Anka Schmid Musik: Roman Lerch