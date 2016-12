ARTE 09:05 bis 09:30 Dokumentation Entdeckungsreisen ans Ende der Welt Peru - Nationalpark Manú USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Manú im südlichen Peru gehört zu den größten geschützten Regenwald-Reservaten im gesamten Amazonasgebiet. Dank seiner Höhendifferenz von 4.000 Metern finden sich im Nationalpark unterschiedlichste ökologische Zonen, vom Hochgebirge der Anden bis zum tropischen Regenwald im Amazonas-Tiefland. Daraus resultiert eine einzigartige Biodiversität: 13 Affenarten, verschiedene Katzenarten wie Jaguare, Pumas und Ozelots sowie 550 Vogelarten sind im Nationalpark heimisch. Außerdem leben nicht nur seltene Vögel und Raubtiere in Manú, sondern auch die letzten Ureinwohner der Region. Auf seiner Reise flussabwärts überquert Art Wolfe in abenteuerlichen Seilbahnen den wilden Amazonas, hoch in den Kronen der Bäume fotografiert er bunte Vögel, im feuchten Unterholz bekommt er Baumfrösche vor die Linse. Das humide Gebiet ist auch der Lebensraum zahlreicher Schlangenarten und Tapire. Schließlich ist der Fotograf zu Gast bei den Machiguenga, einem traditionell lebenden Indianervolk und einem der letzten im Amazonas-Gebiet. Dem unerschrockenen Abenteurer gelingen spektakuläre Bilder vom Überlebenskampf in einer faszinierenden Gegend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Travels to the Edge with Art Wolfe Regie: Karel Bauer/Sean White Musik: Jeffrey Beecher

