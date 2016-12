AXN 04:10 bis 05:05 Actionserie Sea Patrol Perlen vor die Säue AUS 2009 16:9 Merken Auf ihrer Patrouillenfahrt erreicht die Hammersley ein Notruf. Ein Schiff, das sich auf die Suche nach Perlen spezialisiert hat, ist überfallen worden. Auf der Suche nach den Tätern trifft die Crew auf eine Motorbarkasse mit zwei Männern an Bord, die stark unter Drogen stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Saskia Burmeister (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Jeremy Lindsay Taylor (Pete "Buffer" Tomaszewsk) Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Ian Barry Drehbuch: Matt Ford, Di McElroy, Hal McElroy Musik: Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12

