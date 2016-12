AXN 20:15 bis 21:00 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Geister der Vergangenheit CDN 2009 16:9 Merken Geiseln retten, Gangs überführen, Bomben entschärfen - Das ist das tägliche Brot der Special Response Unit (SRU), einer Spezialeinheit der Polizei in Toronto! Daniel Rangford ist ein Ex-SRU Team-Leader. Er leidet unter dem posttraumatischen Syndrom und stürmt das SRU-Hauptquartier - er will die Akte einsehen, von der er sich erhofft, den Fall, der ihn seit 20 Jahren verfolgt, zu verstehen. Das SRU-Team muss schnell handeln, um den rituellen Selbstmord des ehemaligen Cops zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Enrico Colantoni (Gregory Parker) Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Ron Lea (Daniel Rangford) Pascale Hutton (Kira) Brenda Bazinet (Michelle Rangford) Originaltitel: Flashpoint Regie: David Frazee Drehbuch: Mark Ellis, Stephanie Morgenstern Kamera: Stephen Reizes Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16