Wilde Abenteuer mit Shane Reynolds Geheimnisse von Madagaskar USA 2010 Auf Madagaskar hat sich durch die lange Isolation vom Hauptkontinent eine ganz eigene Flora und Fauna herausgebildet. Zahlreiche Arten sind ausschließlich hier zu finden, und längst noch nicht alle von ihnen sind umfassend erforscht. Shane Reynolds beginnt sich in den Nationalpark Tsingy de Bemaraha, wo ein Wald aus Kalksteinnadeln ein weltweit einzigartiges Ökosystem bildet: Am Grunde der Steinformationen herrscht ein extrem feuchtes Mikroklima. 86 Prozent der 650 Pflanzenarten im Park gibt es ausschließlich hier - und auch für viele Tiere sind die bizarren Steinformationen ein idealer Lebensraum. Originaltitel: Shane Untamed