National Geographic People 23:20 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Adrenalinkick Drogenschmuggel GB 2009 2016-12-27 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Chris Chance und seine Frau Susan haben sich ihren Lebenstraum erfüllt: Sie sind nach Spanien gezogen, um dort eine Kampfschule zu eröffnen. Die Geschäfte laufen gut, das Paar ist überglücklich - bis der Vermieter völlig unverhofft die Miete verdoppelt. Chris und Susan fallen aus allen Wolken! Wie sollen sie jetzt über die Runden kommen? Wird ihr Traum platzen? Chris sieht in seiner Not nur einen Ausweg aus der Misere: Drogenschmuggel. Nachdem er die ersten Cannabis-Lieferungen problemlos nach England gebracht hat, wird Chris jedoch leichtsinnig. Leider tut auch in seinem Fall der Übermut nicht gut... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad