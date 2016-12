National Geographic People 16:45 bis 17:30 Dokusoap Forbidden Love Mein Gatte ist schwul USA 2015 2016-12-28 10:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn in einer Ehe der eine Partner heterosexuell, der andere aber schwul, kann es schwierig werden. Dass das nicht zwangsläufig so sein muss, zeigen Emma und Ray. Emma wusste von Anfang an, dass ihr Zukünftiger homosexuell ist. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder - und sind fest davon überzeugt, dass ihre Liebe ein Leben lang halten wird. Etwas anders gestaltet sich die Geschichte von Ami und Michael. Ami erfuhr erst nach 20 Jahren von der wahren sexuellen Orientierung ihres Mannes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forbidden Love