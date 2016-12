National Geographic People 09:10 bis 09:55 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Neues Zuhause USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einer schweren Verletzung wäre Ara Max vor einigen Wochen fast verblutet. Nun schaut sich Dr. K den Papagei genau an, um festzustellen, ob die Behandlung angeschlagen hat. Außerdem sucht die Veterinärin ein neues Zuhause für Piper. Doch bevor es soweit ist, muss sie noch das Auge des kleinen Kaninchens verarzten. Unterdessen herrscht in der Notaufnahme helle Aufregung, nachdem ein trächtiges Seidenäffchen eingeliefert wurde. Wenn Dr. T nicht schnell handelt, verliert das Tier sein Junges. Dr. G wiederum steht vor einem Rätsel: Sie kann sich die heftigen Schmerzen einer Moschusente nicht erklären... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER

