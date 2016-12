National Geographic People 07:00 bis 07:20 Dokumentation David Rocco's Amalfi Getaway Büffelmozzarella CDN 2012 2017-01-08 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken David besucht eine Molkerei in Paestum, um etwas über den hier hergestellten Ricotta und den köstlichen Mozzarella di Bufala zu erfahren. Beides wird aus Büffelmilch hergestellt und gilt in Amalfi als kulinarischer Schatz. Außerdem bekommt er die Möglichkeit, die prächtigen Büffel zu betrachten. Danach erfährt der Koch wie man Büffelmozzarella in Amalfi für einfache traditionelle Gerichte mit Meeresfrüchten verwendet. Mithilfe seiner Freundin Carla stellt David ein fabelhaftes Käsedessert für ein Strandpicknick in Positano her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Amalfi Getaway

