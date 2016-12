National Geographic Wildlife 04:00 bis 04:50 Dokumentation Shark Men - Die Haiforscher Auf rauer See USA 2009 2016-12-29 21:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Haiforscher-Team um Forschungsleiter Michael Domeier ist am Ziel der Expedition, mitten im Pazifik, angelangt. Die Wellen schlagen hoch und das Wasser peitscht den "Shark Men" ins Gesicht. Doch sie setzen ihre Mission unerschrocken fort, schließlich haben sie ein Ziel vor Augen: Sie wollen das Verhalten des Weißen Hais genau erforschen, um die Tiere besser verstehen und somit auch schützen zu können. Welche Wanderungsbewegungen lassen sich beobachten? Nach welchen Mustern läuft die Fortpflanzung bei den sagenumwobenen Meeresräubern ab? Und was steht eigentlich wirklich auf ihrem Speiseplan? Eine ganze Menge offener Fragen. Die Haiforscher machen sich unverzüglich an die Arbeit, auch wenn sie sich dabei manchmal in große Gefahr begeben müssen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mark Keller Originaltitel: Shark Men

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 468 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 253 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 198 Min. Der Klang von Eiswürfeln

Tragikomödie

Tele 5 03:38 bis 04:58

Seit 70 Min.