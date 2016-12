National Geographic Wildlife 02:35 bis 03:25 Dokumentation Planet der Raubtiere Die Königin der Löwen USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesmal führt eine Expedition zum Ngorongoro, einem gigantischen Vulkan in Ostafrika, der vor langer Zeit erloschen ist. Die Abgeschlossenheit und der Wasserreichtum haben aus dem Ngorongoro-Krater ein Land des Überflusses gemacht. In diesem entrückten Paradies lebt Malkia, eine alte Löwin. Sie steht an der Spitze der Nahrungskette. Und doch muss Malkia zahlreichen Feinden trotzen - allen voran den Hyänen, die ihr die Beute streitig machen wollen. Auch Inzucht bedroht das Leben der Löwen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planet Carnivore