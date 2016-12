National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Wilde Inseln Falkland D, GB 2016 2016-12-28 05:45 Stereo 16:9 HDTV Merken 400 Kilometer östlich vom Südzipfel Lateinamerikas liegen an die 200 einsame Eilande, die an wilder Schönheit kaum zu überbieten sind: die Falklandinseln. Nur wenige Menschen leben dauerhaft hier, und auch die Zahl der Touristen hält sich in sehr überschaubaren Grenzen - doch wer kommt, wird mit Natur pur und Wildlife in Hülle und Fülle belohnt. Pinguine, Seehunde, Albatrosse, Geierfalken, Delfine und Wale sind nur einige der Spezies, die man an den stark zerklüfteten Küsten der Falklandinseln bestaunen kann. "Wilde Inseln" stattet diesem nahezu unberührten Naturparadies im Südatlantik einen Besuch ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildest Islands