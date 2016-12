National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:40 Dokumentation Ein Jahr am Great Barrier Reef Winter am Riff AUS 2014 2016-12-28 09:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist Winter am Great Barrier Reef und der Tourismus boomt, denn die Bedingungen für Exkursionen sind jetzt optimal - über wie unter Wasser. Weder mit Stürmen, noch mit Gewittern oder starken Regenfällen ist zu rechnen, so dass Taucher sich bedenkenlos in die Fluten stürzen können. Und auch wer Buckelwale beobachten will, hat gute Chancen, weil die Meeresgiganten im Winter genau hier entlang ziehen, um der Kälte der Antarktis zu entfliehen. Außerdem verschlägt es die seltenen Grünen Meeresschildkröten zu dieser Zeit massenweise auf die Koralleninsel Raine Island, wo sie ihre Eier ablegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life on the Barrier Reef