National Geographic Wildlife 11:05 bis 11:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Die Drogenhunde von Florida USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Terrier-Mischling Sammy bellt, winselt und jault, wann immer er ein Lebewesen sichtet - sei es ein Spaziergänger, ein Skater, ein anderer Vierbeiner oder ein Eichhörnchen - und treibt seine Besitzer damit regelrecht in den Wahnsinn. Warum verhält sich Sammy so merkwürdig und kann Cesar den heulenden Hund von seiner Störung befreien? Die Familie Loperfido hat es ebenfalls nicht leicht mit ihrem Belgischen Schäferhund: Sahzi weigert sich vehement, durch Flure, Korridore und andere Durchgänge zu laufen. Auch in die Küche setzt der Hund keinen Fuß. Ein klarer Fall für Cesar Millan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer