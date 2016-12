National Geographic Wildlife 08:45 bis 09:30 Dokumentation Tierisch abgefahren Abwehrmechanismen NZ 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Manche Tiere sind nicht totzukriegen. Sie benutzen Körperpanzer und Leibwächter, bauen Barrikaden und werfen Bomben. Die Evolution betreibt ein stetes Wettrüsten zwischen denen, die fressen, und denen, die gefressen werden. Im heutigen Countdown geht es darum, in der Tierwelt die zehn Meister der Selbstverteidigung zu finden, jene Spezies, die ihre Sicherheitssysteme am weitesten entwickelt haben, um auch gegen ihre gefährlichsten Feinde bestehen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Animal Countdown

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 234 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:15

Seit 87 Min. Tatsächlich... Liebe

Liebesfilm

VOX 08:05 bis 10:50

Seit 79 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 54 Min.