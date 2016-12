National Geographic Wildlife 06:25 bis 07:10 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Große Aufgaben USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Katies Ehemann hat von einem Militäreinsatz in Afghanistan einen Sage Koochee namens Dingo mitgebracht. Mutter Mary sorgt sich darum, dass ihre Tochter den großen, aggressiven Hirtenhund nicht unter Kontrolle hat und ruft Cesar zu Hilfe. Der Hundeflüsterer nimmt Dingo mit in sein Trainingscenter und bringt ihm bei, mit Artgenossen auszukommen. Anschließend wendet er sich dem Fall eines Pärchens mit drei großen Hunden zu. Cesar erkennt direkt, dass Janette und John das tierische Trio Bella, Dozer und Louie wie Kinder behandeln. Doch noch ist es nicht zu spät, den drei Chaoten Benehmen beizubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

