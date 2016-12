National Geographic 02:45 bis 03:30 Dokumentation Drogen im Visier Spring Break USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Alljährlich im März spielt sich in Florida ein unglaubliches Schauspiel ab: Mehr als eine Million College-Studenten aus ganz Amerika überrennen die Strände und feiern Spring Break - eine mehrwöchige Studienpause, bei der getanzt, getrunken und Drogen konsumiert werden. Um die hohe Nachfrage nach Substanzen wie Kokain oder Ecstasy decken zu können, gehen die Händler große Risiken ein. Zoll, Grenzschutz und Polizei versuchen, ihnen das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc. Regie: Giovanni Ulleri