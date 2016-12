National Geographic 21:45 bis 22:40 Dokumentation Auf Piratenjagd im Persischen Golf Hubschrauber außer Gefecht AUS 2010 2016-12-28 09:50 Dolby 16:9 Merken Auf der Brücke der "HMAS Toowoomba" gehen beunruhigende Nachrichten ein: Immer wieder werden Dhaus und Skiff-Jollen, kleine arabische Segelboote, in der Nähe der internationalen Schifffahrtsrouten gesichtet. Dies ist beunruhigend, da diese Schiffsarten häufig von Piraten benutzt werden, um große Frachter zu kapern. Die australischen Marinesoldaten bringen eine Jolle auf und stellen fest, dass deren Besatzung bis an die Zähne bewaffnet ist. Dabei handelt es sich nicht um Krummsäbel oder antike Vorderlader - die Piraten des 21. Jahrhunderts sind selbstverständlich mit automatischen Waffen ausgerüstet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirate Patrol