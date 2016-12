National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Trucks in Trümmern GB 2015 2016-12-28 08:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich sollte es ein ganz normaler Tag für Bjørn Lægreid vom Abschleppdienst im Süden werden, doch dann kommt alles anders: Ein Truck hatte einen Unfall bei Sturm und Bjørn müsste die Straßenräumung organisieren. Plötzlich steckt er aber selbst fest und bräuchte dringend Hilfe. Im nördlichen Orkanger kam derweil ein Viehtransporter von der Bahn ab - ein typischer Job für Marius, ausgewiesener Fachmann für Airbags. Thord Paulsens Team wird unterdessen zu einem Auftrag in den Bergen gerufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Wartnaby (Himself - Narrator) Originaltitel: Ice Road Rescue Musik: Raymond Enoksen