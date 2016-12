National Geographic 07:00 bis 07:30 Dokumentation Brain Games Fokus Pokus USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Denken Sie, Sie haben immer alles im Blickfeld, oder Sie nehmen alles wahr, was vor Ihren Augen geschieht? Denken Sie, immer zu wissen, was gerade wichtig ist? Überdenken Sie diese Annahme noch mal! In dieser Episode von "Brain Games" wird Ihre Aufmerksamkeit und Konzentration auf die Probe gestellt. Mit einer Reihe von interaktiven Spielen und faszinierenden Experimenten wird enthüllt, wie sehr eine feste neuronale Verknüpfung beeinflusst, was unser Gehirn für wichtig hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Silva (Himself - Host) Brian Scholl (Himself - Yale University) Apollo Robbins (Himself - Deception Specialist) Haleigh Ciel (Nikki The Cheerleader) Austin Davis (Football Player) Bill Hobbs (Bill (Author)) Diane Poulos (Cheerleader) Originaltitel: Brain Games Regie: Trey Nelson Drehbuch: Jerry Kolber

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 345 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 105 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 105 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 105 Min.