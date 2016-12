Kinowelt 21:55 bis 23:40 Drama Das Fest DK, S 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Preis der Jury, Cannes 1 Europäischer Filmpreis Hotelier Helge feiert seinen 60. Geburtstag. Die ganze Familie, Freunde und Verwandte reisen an, um in dem schönen Landhotel das Jubiläum zu begehen. Aber wie so oft bei Familienfesten ist es hinter den Kulissen alles andere als idyllisch. Doch das soll die große Party nicht stören. Man setzt sich an die feierliche Tafel, und es kann beginnen. Christian, der älteste Sohn, hält die Eröffnungsrede und deckt völlig unerwartet ein düsteres Kapitel in der Familiengeschichte auf. Das explosive Drama war der erste und wohl eindringlichste DOGMA-Film und wurde als europäische Entdeckung des Jahres mit dem Europäischen Filmpreis sowie mit dem Preis der Jury in Cannes geehrt. Die New York Times schreibt: "Die Charaktere und Vinterberg schaffen es atemberaubend gut, das Fest zu einem unvergesslichen zu machen." DIE WELT beurteilt: "Thomas Vinterbergs Film ist ebenso wie Lars von Triers 'Idioten' ein Beispiel dafür, wie mit kleinen Mitteln große Filme entstehen können." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Thomsen (Christian) Henning Moritzen (Faderen) Thomas Bo Larsen (Michael) Paprika Steen (Helene) Birthe Neumann (Moderen) Trine Dyrholm (Pia) Helle Dolleris (Mette) Originaltitel: Festen Regie: Thomas Vinterberg Drehbuch: Mogens Rukov, Thomas Vinterberg Kamera: Anthony Dod Mantle Musik: Lars Bo Jensen Altersempfehlung: ab 12