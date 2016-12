Kinowelt 12:40 bis 14:10 Komödie Little Manhattan USA 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Welt des elfjährigen Gabe ist überschaubar und umfasst genau die zehn Blocks, die sein Zuhause umgeben. Hier in seinem geliebten Manhattan erlebt der Junge seine erste große Liebe. Während seine Eltern ihre Scheidung planen, entflammt er im Karatekurs für die gleichaltrige Rosemary. Doch das Mädchen seiner Träume hat andere Pläne und will erstmal ins Sommercamp und - noch viel schlimmer - im Anschluss auf eine Privatschule wechseln. Gabe muss dringend in Aktion treten, um seine große Liebe in dieser wundervollen, magischen Welt - bekannt als Upper West Side - zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hutcherson (Gabe) Charlie Ray (Rosemary) Bradley Whitford (Adam) Cynthia Nixon (Leslie) Willie Garson (Ralph) Tonye Patano (Birdie) J. Kyle Manzay (Master Coles) Originaltitel: Little Manhattan Regie: Mark Levin Drehbuch: Jennifer Flackett Kamera: Tim Orr Musik: Chad Fischer