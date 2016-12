Disney XD 03:05 bis 03:25 Trickserie Phineas und Ferb Das Chinchilla-Rennen / Der Kuchenwahnsinn USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Candace darf beim Rennen der Chinchillas starten, bekommt aber mehr, als sie sich erhofft hat, als Dr. Doofenshmirtz' neuester Apparat die Chinchillas in furchterregende Biester verwandelt. (b) Um ihre Brüder auffliegen zu lassen, bietet Candace an, die gesammelten Werke der Fireside Mädchen als Hörbuch aufzunehmen, damit die Jungs Zeit haben, eine riesige Kletterwand aus Felsen bauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F Hughes Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire