Disney XD 23:40 bis 00:05 Trickserie Der ultimative Spider-Man Folge: 70 Burrito-Spaß mit Hindernissen USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Mesmero hypnotisiert ganz New York mit Hilfe von Handys. Peter Parker, Luke Cage und Squirrel Girl wollen sich eigentlich nur nachts Burritos besorgen, kommen Mesmero aber so auf die Schliche und können sowohl ihn als auch seine hypnotisierten Lakaien besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marvel Ultimate Spider-Man: Web-Warriors Regie: Alex Soto, Jeff Allen, Philip Pignotti Drehbuch: Mairghread Scott Musik: Kevin Manthei