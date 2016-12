FOX 04:05 bis 05:05 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Das Urteil USA, GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Lorenzo beauftragt Piero da Vinci, seinen unehelichen Sohn Leonardo, mit dem er zerstritten ist, vor Gericht zu verteidigen. Doch während einer Darbietung anlässlich eines Besuchs am Königshaus überrascht Leonardo den korrupten Richter. Zurück in seiner Werkstatt angekommen, wird Leonardo von dem Türken erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) Lara Pulver (Clarice Orsini) David Schofield (Piero da Vinci) Alexander Siddig (Al-Rahim) Tom Bateman (Giuliano Medici) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Paul Wilmshurst Drehbuch: Joe Ahearne Kamera: Fabian Wagner Musik: Bear McCreary

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 467 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 252 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 197 Min. Der Klang von Eiswürfeln

Tragikomödie

Tele 5 03:38 bis 04:58

Seit 69 Min.